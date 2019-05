Contini: "Sfortunati, ma complimenti al mio Avellino" Il commento del tecnico della Pergolettese dopo la sconfitta (3-0) contro i biancoverdi

Gubbio - Si è concluso in semifinale scudetto il cammino, comunque trionfale, della Pergolettese dell'ex calciatore dell'Avellino ed ora tecnico dei lombardi, Matteo Contini, vincitrice del girone G ai danni del ben più quotato Modena. L'ex difensore dei lupi ha commentato così la sconfitta per 3-0 contro l'Avellino, maturata questo pomeriggio al "Barbetti" di Gubbio: “Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, siamo stati sfortunati, ma abbiamo tenuto il campo molto bene. Peccato per i due legni centrati, ma, soprattutto, per il primo gol, evitabile, subito su calcio di punizione, che ha indirizzato la partita. Peccato perché abbiamo fatto bene, ma se proprio dovevamo uscire non mi dispiace sia accaduto contro l'Avellino, che ho detto già prima di queste "final four" è, per me, la candidata numero uno alla vittoria del tricolore, nonostante non sarà una passeggiata contro il Lecco, che è una formazione di livello. Quella di Bucaro è un'ottima squadra, solida, organizzata e con ottime individualità."