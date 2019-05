Bucaro: "Ora cuciamo il tricolore sulla maglia biancoverde" Avellino - Pergolettese 3-0, il commento del tecnico dei biancoverdi

Gubbio (PG) - “Volevamo fortemente arrivare fino in fondo. Siamo a un passo dall'obiettivo. Merito del gruppo, è un momento magico dove ci gira tutto bene, ma c'è poco di casuale dietro alla nostra fortuna: il lavoro paga. Sempre." Così Giovanni Bucaro nel post partita di Avellino - Pergolettese 3-0, che ha sancito la qualificazione dei lupi nella finale scudetto in programma domenica (ore 16), al "Curi" di Perugia, contro il Lecco. Il tecnico dei lupi sulla partita del "Barbetti": "Siamo usciti alla distanza vincendo meritatamene. Questa vittoria vale doppio. Vogliamo portare lo scudetto ad Avellino. Ce la metteremo tutta, c’è entusiasmo, ma so che sarà difficile: il Lecco è un'ottima squadra."

Dal 4-2-4 al 4-3-3, l'Avellino ha cambiato volto a gara i corso con effetti più che positivi: “Il cambio di assetto ci ha giovato." ha proseguito Bucaro, che, poi, ha aggiunto: "Dopo un finale del genere (quattordici vittorie di fila, ndr) serve un ultimo sforzo prima di andare in vacanza. De Cesare ci carica, vuole lo scudetto, non sarà il massimo che è quello di Serie D, ma è sempre un tricolore." Subito dopo Perugia sarà futuro: "Allora sarà il momento di valutare il da farsi, sia per quanto riguarda il mio futuro, sia quello della squadra, con la consapevolezza che la Serie C è un campionato estremamente competitivo e che occorrerà muoversi subito per essere all'altezza della categoria."