Avellino campione d'Italia di Serie D: la fotogallery Rivivi il trionfo dei biancoverdi a Perugia attraverso gli scatti di Arturo Greco

L'Avellino è Campione d'Italia di Serie D. Questo pomeriggio, in finale, al "Curi" di Perugia, i biancoverdi hanno sconfitto il Lecco dopo i calci di rigore: 1-1 il risultato maturato al 90'. Nella ripresa, gol di Capogna, al 10', e Morero, al 14'. Il capitano dei lupi ha poi segnato uno dei due penalty decisivi per il trionfo; l'altro è stato realizzato da Di Paolantonio. Fatali, per i lombardi, i quattro errori ssu quattro dagli undici metri. A premiare l'Avellino il presidente della LND, Cosimo Sibilia. Sei anni dopo l'Ischia Isolaverde un'altra campana vince il tricolore della vecchia Interregionale.

In basso la fotogallery, per Ottopagine.it. di Arturo Greco (Artpress).