DIRETTA / Avellino - Lecco, cronaca testuale in tempo reale Allo stadio "Curi" la gara valida per la finale scudetto di Serie D

Allo stadio "Curi" di Perugia, Avellino - Lecco, valida per la finale scudetto di Serie D: segui la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it.

(Clicca o tocca qui, premi il tasto F5 o ricarica la pagina per visualizzare gli aggiornamenti in diretta)

Avellino - Lecco, le probabili formazioni.

Stadio "Curi" (ore 16)

Avellino (4-3-3): Lagomarsini; Betti, Morero, Dionisi, Parisi; Buono, Di Paolantonio, Matute; Tribuzzi, De Vena, Da Dalt. A disp.: Longobardi, Patrignani, Capitanio, Rizzo, Carbonelli, Pepe, Ciotola, Alfageme, Sforzini. All.: Bucaro.

Lecco (4-3-3): Safarikas; Nocerino, Malgrati, Merli Sala, Corna; Segato, Pedrocchi, Moleri; D’Anna, Capogna, Draghetti. A disp.: Jusufi, Ruiu, Carboni, Poletto, Meneghetti, Silvestro, Ba, Fall, Lisai. All.: Gaburro.

Arbitro: Marco Emmanuele della sezione di Pisa. Assistenti: Vincenzo Pedone della sezione di Reggio Calabria e Giovanni Dell’Orco della sezione di Policoro.

Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stadio-renato-curi.jpg

Il pre-partita

Poco più di 6 anni dopo l'Ischia Isolaverde (3-2 al Delta Porto Tolle, il 25 maggio 2013, ndr), un'altra campana vuole e può cucirsi sul petto lo scudetto di campione d'Italia della LND: è l'Avellino di Giovanni Bucaro, reduce da quattordi vittorie consecutive e diciassette successi nelle ultime diciotto partite, che, alle 16, sfiderà il Lecco nella finale allo stadio "Curi" di Perugia. In semifinale, al "Barbetti" di Gubbio, i lupi si sono sbarazzati con un secco 3-0 della Pergolettese mentre l'undici allenato da Gaburro ha eliminato, a sorpresa, il Cesena liquidandolo con il risultato finale di 2-0 al "Blasone" di Foligno. L'ultimo atto della tre-giorni umbra mette di fronte, seppur in maniera per certi versi scontata, due squadre in gran salute, che, però, hanno avuto un solo giorno per recuperare dalle fatiche dell'ultima partita disputata.

Sul fronte modulo, i biancoverdi dovrebbero adottare un 4-3-3 speculare a quello dei dirimpettai, data anche l'ottima risposta offerta dal gruppo proprio contro la Pergolettese, nel momento del passaggio dal 4-2-4 all'assetto tattico da sempre preferito dal tecnico siciliano. Con Viscovo fuori causa, salvo improbabili sorprese, davanti a Lagomarsini linea a quattro composta da Betti, Morero, Dionisi e Parisi, ma il capitano è in forte dubbio dopo la tacchettata alla coscia sinistra subita due giorni fa: se non dovesse farcela dentro - il gioco di parole sarà perdonato - Capitanio. A centrocampo, Buono, Di Paolantonio, mattatore della gara precedente con una doppietta su calcio di punizione, e Matute. In attacco Tribuzzi, De Vena e Da Dalt. Dall'altra parte del campo, osservato speciale numero uno, bomber Capogna, autore di una doppietta contro il Cesena. Il Lecco è la squadra che, nei nove gironi di Serie D, ha brindato per prima alla promozione in Serie C.

Si prevede una bella cornice di pubblico, dopo lo spettacolo tutt'altro che esaltante, con circa 200 spettatori complessivi, visto sugli spalti del "Barbetti". Mille tifosi irpini gremiranno la Curva Sud ospiti del "Curi" e non mancheranno anche altre presenze irpine in Tribuna Ovest Poltroncine lato Nord dove si accomoderanno i supporter non residenti in Campania.

Curiosità: per effetto del sorteggio è il Lecco la squadra ospitante.