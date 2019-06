Avellino, un messaggio speciale di congratulazioni su facebook Post per celebrare il successo dello scudetto di Serie D in vista di un derby tra tifoserie amiche

Attraverso la propria pagina facebook ufficiale, la Casertana F.C. si è congratulata con l'Avellino per la vittoria dello scudetto di Serie D: "«Chi non conosce il buio non può capire la luce...» Attraverso l'inferno ci siamo passati tante volte anche noi. E abbiamo imparato che quello che conta di più è riuscire a venirne fuori con le proprie forze. La propria passione. L'orgoglio e la dignità della propria gente. Complimenti Calcio Avellino SSD per la conquista dello scudetto di Serie D. Ci si vede prestissimo nella mischia. #falchielupi"."

Questo il messaggio della società rossoblu, con l'ultimo passaggio che fa chiaro riferimento al derby che si profila per la prossima stagione nel girone C di Serie C, dato l'indirizzo, trapelato negli scorsi giorni, di accantonare sul nascere l'idea di una ridefinizione geografica dei raggruppamenti dividendo in verticale lo Stivale. Le tifoserie, gemellate da anni (in Curva Sud, in occasione della sfida con il Bari dello scorso 19 maggio, era in bella evidenza uno striscione della tifoseria casertana, ndr), avranno modo di dare spettacolo sugli spalti del "Pinto" e del "Partenio-Lombardi".

Foto: pagina facebook ufficiale Casertana F.C.