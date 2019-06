Avellino, iscrizione in Lega Pro: priorità al Partenio Oltre alla delibera per l'utilizzo c'è da realizzare una serie di interventi: ecco quali

Mandata in archivio la splendida giornata a Carpi, con cui l'amministratore delegato del Calcio Avellino, Gianandrea De Cesare, ha premiato calciatori, staff tecnico e medico, l'attenzione in casa biancoverde è definitivamente rivolta alla prossima stagione, e non solo per quanto riguarda la squadra, che, ormai è alla stregua di una certezza, sarà costruita dal direttore sportivo Carlo Musa e allenata da Giovanni Bucaro.

Il primo nodo da sciogliere in vista dell'annata agonistica 2019/2020 è relativo allo stadio “Partenio-Lombardi”. In tal senso, ieri pomeriggio, si è tenuto un vertice in Comune per discutere della delibera per l’utilizzo dell’impianto, che scadrà il prossimo 30 giugno e va, dunque, prorogata; della nuova convenzione, da firmare; dei lavori necessari, da realizzare. Entro il prossimo 17 giugno va presentata l'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro e c'è la necessità di indicare, allegando tutti i documenti necessari, lo stadio dove i biancoverdi disputeranno le gare casalinghe.

Per ottenere l'ok della Lega, delibera per l'utilizzo a parte, sarà, inoltre, necessario il potenziamento dell'illuminazione; garantire il perfetto funzionamento dell'impianto di videosorveglianza e dei tornelli; curare il manto in erba sintetica sul quale vanno raddrizzate le linee che delimitano il rettangolo di gioco (per questo intervento Palazzo di Città ha già stanziato quarantamila euro, ndr); installare una caldaia e un scala che conduca dalla tribuna alla sala stampa oltre alle sedute invidiali, in Tribuna Montevergine Laterale, entro il primo febbraio 2020. Nella prossima settimana sarà necessariamente convocata una nuova riunione anche perché la lista degli adempimenti è, come visto, particolarmente lunga e il tempo, dato oggettivo, stringe.