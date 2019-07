Dell'Anno: "Avellino? Ora credo sia più facile farsi avanti" Il presidente dell'associazione "...Per la Storia...": "Tutti uniti, fuori da questo inferno"

In men che non si dica è piombato a Palazzo di Città per incontrare il sindaco Gianluca Festa. Mario Dell'Anno è come sempre in prima linea nei momenti, ormai mestamente ciclici, di difficoltà dell'U.S. Avellino. Dopo il sequestro preventivo di circa 100 milioni di euro, operato in mattinata dalla Guardia di Finanza di Avellino, nei confronti di Gianandrea De Cesare e del "gruppo di imprese" a lui riconducibile, il presidente dell'associazione "...Per la Storia..." ha incontrato il primo cittadino nel tardo pomeriggio: "Ho chiesto al sindaco quello che chiederanno tutti i tifosi: di intervenire quanto prima, nei limiti delle sue possibilità. Da parte sua c'è stata piena disponibilità anche a fare un passaggio in Procura, in Tribunale. Per quello che si sente sta scomparendo lo sport ad Avellino: calcio e basket, le nostre eccellenze. Adesso, credo sia paradossalmente molto più facile poter rilevare il titolo per chi si era fatto avanti per inviare le manifestazioni di interesse tramite PEC, pur sempre facendo i dovuti passaggi con la Procura, alla luce del giorno. La società non può essere, allo stato attuale, ceduta? Abbiamo investito un gruppo di avvocati per cercare di tirare fuori dalla Sidigas le quote di calcio e basket. Deve esserci una soluzione, non possiamo morire così. I tifosi, la Curva Sud, faranno la propria parte, come hanno sempre fatto."

Solo pochi giorni fa si era consumato il cambio di denominazione da SSD a U.S. Avellino: "Anche il logo e la denominazione potrebbero essere stati sequestrati, ma essendo stati ceduti in comodato d'uso gratuito non ci sarebbe altro da fare che procedere a un rapido dissequestro."

Infine, un appello accorato ma per nulla retorico: "Nessuno si sarebbe aspettato un'estate del genere. Siamo tutti allibiti, io ancora non ci credo, sinceramente. Non è, però, tempo dei “se”. Ora conta solo abbracciarci, tirare fuori il calcio e il basket a questo inferno nel quale siamo sprofondati. Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte, altrimenti meglio stare fermi un anno, disintossicarci e a bocce ferme ripartire. Basta con le critiche. Cerchiamo di restare uniti."

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto in apertura, per vedere l'intervista integrale al presidente dell'associazione "...Per la Storia...", Mario Dell'Anno.