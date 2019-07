Scandone e Avellino, Festa: "Non possiamo più perdere tempo" Il sindaco conferma: "Lunedì appuntamento in Comune. È ora di fare chiarezza, di capire cosa fare"

Al microfono di 696 TV OttoChannel, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, continua il suo pressing sulla Sidigas per garantire il futuro della Scandone e dell'U.S. Avellino.

Il primo cittadino del capoluogo irpino ha confermato la convocazione per lunedì prossimo, alle 10, a Palazzo di Città del patron delle società sportive, Gianandrea De Cesare; del professor Nicola Rascio, commissario giudiziale nel regime di concordato preventivo; dei due sub commissari, Tommaso Nigro e Rosaria Prezzo, nominati dalla Procura di Avellino per occuparsi dell'istanza di fallimento della Sidigas; del custode giudiziario, Francesco Baldassarre e del presidente dell'U.S. Avellino e della Scandone, Claudio Mauriello, con un preciso ed unico obiettivo: "Ho atteso la fatidica data del 12 luglio per fare un po' di chiarezza sulla situazione societaria della Sidigas S.p.A. e, quindi, di conseguenza, dei due club. A questo punto c'è bisogno di fare chiarezza sullo svolgimento dei campionati agonistici della Scandone e dell'Avellino Calcio, per questo ho convocato, lunedì mattina, tutti gli attori protagonisti attualmente in campo, anche perché il 16 c'è la scadenza per l'iscrizione che dovrà essere autorizzata, da parte della FIP, per ciò che concerne la Scandone; abbiamo qualche giorno in più per il Calcio, ma non possiamo più perder tempo."

La Scandone rischia di non essere ammessa in Serie B e il basket avellinese di dover ripartire, attraverso una wild card, da una nuova società o dall'ammissione nella terza serie nazionale del Basket Club Irpinia; sull'U.S. Avellino ci sarebbe la lente d'ingrandimento della FIGC, che non avrebbe la minima intenzione di fare sconti rispetto alla mancanza di garanzie di solidità del sodalizio irpino in vista della stagione 2019/2020. Il sindaco e le tifoserie non possono più aspettare. È il momento che i silenzi lascino spazio alle parole; che dai dubbi si passi ai chiarimenti, dalle parole ai fatti, seppur, ovviamente, nei limiti e nel rispetto della legge: "A me interessa che sia la Scandone, sia l'Avellino Calcio possano disputare i propri campionati nel miglior modo possibile. Questo incontro servirà anche a fare chiarezza rispetto alle possibilità di cessione o, forse, anche agli obblighi di cessione, al di là i quelle che sono le legittime opinioni o anche aspirazioni di tutti gli attori oggi in campo. C'è bisogno di capire cosa si deve fare."

