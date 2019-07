Calcio e basket avanti con Sidigas, ma i tifosi contestano Questo l'esito dell'incontro in Comune con il Sindaco Festa

“La Scandone non morirà e l'Us Avellino deve ripartire subito con ds e allenatore. Per ora si continua con la Sidigas”. L’annuncio arriva durante la conferenza stampa tenuta dal Sindaco di Avellino, Gianluca Festa, alla presenza dell’Assessore allo Sport, Giuseppe Giacobbe e del presidente delle due realtà sportive Claudio Mauriello contestato duramente dai tifosi presenti nella sala consiliare del Comune.

Festa aveva convocato anche i commissari giudiziali che però solo oggi si sono insediati e Gianandrea De Cesare ma il patron era assente. Anche verso di lui non sono mancate le contestazioni dei tifosi. Presente invece, in una riunione prima della conferenza stampa, il vice presidente della figc Cosimo Sibilia per i buoni rapporti con il presidente Fip Gianni Petrucci e perchè "Gravina sta monitorando attentamente i problemi in casa Avellino ed è intenzionata a concedere qualche giorno in più per allestire la squadra ma questa – ha chiarito Festa - non è un apertura sine die. Ecco perchè non c'è più tempo da perdere".

Fermo restando che se arriveranno offerte congrue per vendere saranno prese in debita considerazione. Per il basket c'è l'assenso anche dei commissari e del custode giudiziario ad iscriversi alla B e per far questo Festa ha fatto appello anche ad altri imprenditori locali per dare una mano e, perchè no, fare ricorso se necessario anche all'azionariato popolare.