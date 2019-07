Avellino, la Lega Pro posticipa l'esordio ufficiale dei lupi Coppa Italia di categoria, i biancoverdi sfideranno la perdente di Bari - Paganese

L'Avellino, sprofondato tra le nubi che si addensano sul suo futuro, conosce la data del suo primo impegno ufficiale stagionale.

La Lega Pro ha, infatti, stabilito che Bari - Paganese, in programma l'11 agosto, sarà la prima giornata del girone I della Coppa Italia di categoria venendo incontro, di fatto, all'Avellino. Uno slittamento che potrebbe essere indicativo sia per quanto riguardo la fiducia della stessa Lega Pro circa la risoluzione delle vicende societarie o, semplicemente, una scelta obbligata, con l'auspicio che l'Avellino sia, a quel punto, finalmente pronto.

I biancoverdi entreranno, dunque, in scena il 18 agosto: in casa se la Paganese vincerà a Bari, al "Torre" se gli azzurrostellati perderanno al "San Nicola". In caso di pareggio si procederà con il sorteggio per stabilire la squadra di casa e la squadra ospite. La terza giornata dovrebbe giocarsi il 21 agosto, dato il posticipo della prima giornata - calendarizzata per il 4 agosto - richiesto dalla Paganese, appena riammessa in Serie C.