Avellino, Gianandrea De Cesare si è dimesso Non è più l'amministratore delegato della società calcistica

Gianandrea De Cesare si è dimesso dal ruolo di a.d. dell'Unione Sportiva Avellino. Dopo un vertice in mattinata, ecco l'ulteriore novità nello scenario biancoverde. De Cesare non è più l'amministratore delegato della società calcistica. La scelta potrebbe essere funzionale al piano di uscita dal calcio, ma tutto sarà più chiaro nelle prossime ore con l'evoluzione in tribunale dopo la crisi Sidigas e con l'ipotesi di cessione del club, per il quale il futuro resta un rebus, da risolvere in tempi celeri.

