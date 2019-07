Avellino, ecco perché De Cesare si è dimesso dal ruolo di a.d. Martedì prossimo confronto con i commissari giudiziali per valutare le offerte per la cessione

Come ormai noto, Gianadrea De Cesare non è più l’amministratore delegato dell'U.S. Avellino 1912. La decisione sarebbe stata presa di concerto con gli avvocati dell'imprenditore partenopeo e il CdA del club biancoverde. Al posto di De Cesare è stato nominato Sandro Iuppa, già consigliere all'interno dello stesso Consiglio d'Amministrazione di cui De Cesare resta vice presidente.

La scelta sarebbe stata suggerita da una questione di opportunità: con un indagine civile e penale in pieno corso, l'ingegnere avrebbe voluto evitare che la sua attività ordinaria alla guida dell’Avellino fosse inficiata da un eventuale provvedimento in grado di limitare i suoi poteri.

Iuppa, che ha ereditato il potere di firma di De Cesare, potrà così sia occuparsi della potenziale cessione della società, sia procedere alla stipula dei contratti dei tesserati, qualora la Sidigas trovasse le risorse economiche esterne a far partire la stagione prima delle scadenze del prossimo 31 luglio (o anche successivamente, ma pagando ovviamente dazio in termini di penalizzazioni in classifica ed ammende, ndr).

Martedì, a Napoli, è stato, intanto, convocato un confronto con i commissari giudiziali per valutare le offerte ricevute. In tal senso, tra domani e martedì dovrebbe arrivare l'ok del Tribunale di Avellino all'avvio del procedimento di competitività, una sorta di asta nell’interesse dei creditori, che sortirebbe l'effetto di rendere pubbliche le offerte.