Avellino, nuovo allenatore: vicino il ritorno di Campilongo Un altro tassello dopo Di Somma diesse: il tecnico avrebbe bruciato la concorrenza di Capuano

Dopo aver annunciato di aver affidato l'incarico di direttore sportivo a Salvatore Di Somma, l'Avellino dovrebbe ingaggiare Salvatore Campiolongo come nuovo allenatore. Si tratterebbe di un ritorno sulla panchina dei lupi: Campilongo, nell'ultima stagione in Serie D, al Savoia, ha già guidato i biancoverdi nella stagione 2008/2009, in Serie B, prima del fallimento dell'Uesse. Il tecnico sarebbe stato preferito a Ezio Capuano, inizialmente in cima alla lista dei desideri dello stesso Di Somma.