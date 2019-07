Avellino, Musa rifiuta. Di Somma è il nuovo direttore sportivo Il "no" per il budget ridotto per operare sul mercato. Capuano in pole position per la panchina

Carlo Musa ha rifiutato l'offerta dell'Avellino: è Salvatore Di Somma il nuovo direttore sportivo dell'Avellino. C'è già l'annuncio ufficiale: ha firmato un contratto di durata annuale. Dopo l'incontro tenuto questo pomeriggio a Napoli, l'ormai ex diesse dei biancoverdi si era preso qualche ora per riflettere, ma alla fine ha rifiutato l'incarico per il budget risicato (un milione di euro, ndr) che gli è stato proposto per operare sul mercato. Ad annunciare l'addio, pochi minuti fa, è stato lo stesso Musa, attraverso il proprio profilo facebook: "Tutto iniziò il 18 agosto tra mille difficoltà, a giugno siamo saliti sul tetto dei dilettanti... tanta strada compiuta con amore e passione ma soprattutto sacrificio. Grazie alla società, allo staff tecnico e medico, ai miei preziosi collaboratori, ai calciatori, alla stampa e ai splendidi tifosi che amano veramente il lupo! Un grande abbraccio, colmo di affetto. Carlo Musa." Questo il saluto pubblicato a corredo di una foto con cui ha ringraziato la piazza irpina, congedandosi.

E, dunque, l'ex capitano dell'Avellino torna così in sella, dopo l'esonero dal Benevento datato 23 ottobre 2017, nonostante De Cesare avesse spinto per continuare con Musa; per la felicità del presidente Mauriello, che aveva smentito la possibilità di vedere Di Somma sulla panchina dell'Avellino non più tardi dello scorso 15 luglio, e che, alla fine, a margine di mesi di contatti e ammiccamenti, è riuscito a imporre la sua preferenza, la sua volontà e il suo desiderio, proprio nel giorno delle dimissioni da amministratore delegato del CdA biancoverde dello stesso De Cesare.

Di Somma, che, nonostante le smentite di rito, a fare il paio con quelle di Mauriello, stava lavorando sottotraccia già da settimane per costruire l'Avellino formato 2019/2020 (a confermarlo diversi procuratori di calciatori, che confermavano interlocuzioni con Di Somma in chiave Avellino, ndr) ha Ezio Capuano in cima alla lista dei desideri per la panchina, dopo l'addio di Bucaro.

Anche questo non è, da tempo, un mistero (ve ne avevamo parlato già lo scorso 8 luglio, ndr). Le alternative potrebbero essere rappresentata da Salvatore Campilongo, Guido Carboni o da un tecnico con cui ha già avuto modo di collaborare nel corso delle sue esperienze a Castellammare di Stabia e Benevento. Intanto, in attesa di definire il proprio futuro societario, e a prescindere dalle dinamiche interne che hanno portato a un lungo tira e molla prima di gettare la maschera e procedere alla scelta di Di Somma, la notizia importante per i tifosi dell'Avellino è che la squadra ha un tesserato oltre al presidente: un viatico importante, oltre che indispensabile, in vista delle scadenze del prossimo 31 luglio, da rispettare per evitare penalizzazioni in classifica e ammende pecuniarie.