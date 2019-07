Ghirelli: "Non ci saranno altri casi Pro Piacenza o Matera" Il presidente della Lega Pro: "L'Avellino? Mi auguro trovi le soluzioni per risolvere i problemi"

"L'Avellino è una grande società, ha una grande storia, per noi è importantissima ed è regolarmente iscritta. Ha da risolvere alcuni problemi, ma si sta lavorando in questa direzione. Mi auguro che possa avere le potenzialità per esprimersi al massimo nel nostro campionato. Si può rischiare un altro caso Pro Piacenza o Matera ad Avellino? In questo caso dopo due partite si va fuori dal campionato. Io mi auguro di no. C'è una città importante: mi auguro trovino le soluzioni." Così il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, nel corso di un'intervista rilasciata a tuttoc.com a margine della presentazione dei calendari di Serie C.