Vigorito: "Nessun rapporto con De Cesare e con l'Avellino" Il presidente del Benevento: siamo solo impegnati a portare avanti il progetto con il nostro club

Il gruppo imprenditoriale guidato dall'avvocato Oreste Vigorito "smentisce categoricamente qualsiasi rapporto di collaborazione con l'Avellino calcio e con l'imprenditore Gianandrea De Cesare". Attualmente il presidente Vigorito, proprietario del Benevento calcio, è "fortemente impegnato nel perseguire il proprio progetto sportivo con il club giallorosso, per cui - pur sensibile alle vicende dello sport avellinese al quale augura le migliori fortune – ritiene di dover smentire tutte le voci apparse sugli organi di informazione, in particolare sui siti web e sui social", ed "esclude qualsiasi forma di partecipazione e collaborazione diretta o indiretta con la società irpina". Negli anni il gruppo dell'avvocato Vigorito ha sempre mostrato grande disponibilità nel sostenere, in maniera finanziaria anche importante, i progetti sportivi che riguardano la città di Avellino sia nel calcio come nel basket con contratti di esclusiva dei diritti tv e sponsorizzazioni, ma in questa fase "si ritiene di dover chiarire che non c'è stato alcun contatto con l'attuale proprietà delle società di calcio e basket di Avellino a cui augura di superare questo momento così delicato nell'interesse dello sport campano".