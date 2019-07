Serie C, resta invariata la formula dei Play off Il Consiglio Federale della Figc ha accolto la proposta di deroga da parte della Lega Pro

Resta invariato il regolamento dei play off di serie C. Le NOIF contengono la norma che vede la partecipazione agli spareggi di nove squadre, ma la FIGC ha accettato la richiesta di deroga da parte della Lega Pro. Quindi, saranno 28 le formazioni che si affronteranno per accedere tra i cadetti, come comunicato dalla Federcalcio attraverso una nota ufficiale, al termine del Consiglio:

Il Consiglio ha deliberato la modifica dell’art.49 comma 1 delle NOIF in relazione ai criteri di promozione e retrocessione, nonchè alla formula dei play off e dei play out del campionato di Serie C. Partecipano ai play off 28 squadre, dal 2° al 10° posto dei 3 gironi, e dalla vincitrice della Coppa Italia di Serie C con uno svolgimento che prevede tre fasi: play off del girone, play off nazionale, final four.