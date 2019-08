Avellino, fortemente D'Angelo. Spuntano altri due ex Benevento Nuovi rumors da Genova: "Samp vicina alla cessione, Ferrero cercherà di acquistare i biancoverdi"

L'unica squadra a livello professionistico in Italia che, al primo agosto, non ha ancora annunciato ufficialmente un calciatore. Incredibile, ma vero, dopo aver conquistato la promozione in Serie C con una rimonta super e vinto lo scudetto di Serie D non più tardi dello scorso 2 giugno. L'Avellino continua la sua estate surreale, la seconda consecutiva: diversa proprietà, stessi patemi d'animo per la tifoseria biancoverde, ormai spazientita per ciò che è accaduto e preoccupata per il ritardo che la squadra, virtuale allo stato attuale, continua ad accumularsi, giorno dopo giorno; a 17 giorni dall'esordio ufficiale stagionale in Coppa Italia di Lega Pro. Tant'è. Non resta che vivere alla giornata con le dita incrociate.

In tal senso, stando a quanto riferito da fonti vicine alla Sidigas, sarebbe stata depositata tutta la documentazione relativa ai tesseramenti da effettuare, entro ieri, per evitare penalizzazioni in classifica ed ammende pecuniarie.

Nel contempo, la missione a Milano del direttore sportivo Di Somma, che tornerà in Irpinia nel pomeriggio e potrebbe essere presentato domani, con il tandem di allenatori Ignoffo – Cinelli, ha rappresentato l'occasione per gettare le basi per la costruzione lampo della nuova rosa. All'elenco dei nomi sul taccuino, emersi nei gironi scorsi (di cui vi avevamo parlato negli articoli di ieri e martedì 30 luglio, ndr), vanno aggiunti altri due ex Benevento: il difensore Andrea Signorini, nella scorsa stagione al Catanzaro ed Enrico Pezzi, attualmente al Carpi. Il Genoa avrebbe, intanto, dato il via libera al prestito dell'attaccante, classe 2000, Flavio Bianchi e mentre si lavora con la Casertana per trovare la formula per liberare Angelo D'Angelo, da Genova continuano a rincorrersi voci sull'interesse per l'Avellino, da formalizzare, di Massimo Ferrero, in procinto di cedere la Sampdoria al gruppo Vialli: «Il presidente blucerchiato nel corso della riunione di Lega lunedì a Milano avrebbe confidato agli altri colleghi di avere venduto la Sampdoria. "Me danno 140 milioni", è la frase riportata da alcuni quotidiani. Insomma, l'operazione con il gruppo Vialli è destinata ad andare in porto entro il mese di agosto. Nel frattempo Ferrero cercherà di concludere due trattative: la cessione di Denis Praet per una cifra intorno ai 25 milioni e l'acquisizione dell'Avellino, sempre che non riesca davvero a tornare in corsa per il Palermo. Ma l'esperienza del Viperetta alla Sampdoria è finita.» si apprende dai colleghi del capoluogo ligure della redazione di primocanale.it.