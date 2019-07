Calciomercato Avellino, tris di nomi per l'attacco Il direttore sportivo Di Somma a Milano, il punto sulle trattative di giornata reparto per reparto

Mentre il futuro societario continua preoccupare, nonostante le evoluzioni di giornata, l'Avellino è attivo anche fuori dal campo per allestire la rosa da mettere a disposizione dei mister Ignoffo e Cinelli, in attesa di capire, tra tempi tecnici per le visite mediche e le firme, quando potranno iniziare a lavorare sul campo. Il direttore sportivo Salvatore Di Somma è, come noto, a Milano per intessere contatti ed intavolare trattative. Tris di nomi per l'attacco. Contattato, innanzitutto, il procuratore Andrea Cattoli, che cura gli interesso, tra gli altri, di Simone Simeri ('93) di proprietà del Bari. L'ex Juve Stabia, che potrebbe essere chiuso dall'arrivo di Mirko Antenucci, gradirebbe la destinazione Avellino, ma dato il budget ridotto a disposizione dei lupi le strade per arrivare ad ingaggiarlo sono due: prestito (occhio, però, al limite massimo di 6 calciatori a titolo temporaneo in rosa, seppur senza più limitazioni di età per comporre gli organici, ndr) o in caso di svincolo del contratto con scadenza 30 giugno 2020 attualmente in essere con il club pugliese. Possibile il ritorno di Umberto Eusepi ('89), già al Benevento con Di Somma, che il Pisa “parcheggerebbe” all'ombra del Partenio per un anno dopo i 6 mesi vissuti da gennaio a giugno 2017. Vicino, invece, l'approdo in biancoverde di Diego Albadoro ('89), svincolato già sondato da Musa nella scorsa stagione, e visionato da Di Somma in occasione della recente amichevole a Sturno tra la Cavese e l'Equipe Campania.

A un passo anche i difensori Giuliano Laezza ('93), nella scorsa annata agonistica alla Sicula Leonzio, e Amedeo Silvestri ('92), in cerca di squadra dopo l'esperienza annuale maturata in maglia Cavese (23 presenze).

Rinviati a giovedì, data l'assenza per cause di forza maggiore di Di Somma, i colloqui con l'agente Andrenacci per un altro difensore, il croato Vedran Celjak ('91) ed i centrocampista Alessandro Di Paolantonio ('92) e Richard Lasik ('92).

Per la mediana sono più di una semplice idea un altro ex Benevento, Andrea Doninelli ('91), libero da vincoli contrattuali e Simone Tascone ('97), che il Pescara vorrebbe mandare a “farsi le ossa” in Campania, dopo la parentesi al Fano.

A Milano, Di Somma è, come anticipato ieri, andato soprattutto per parlare di giovani del vivaio dell'Inter. Come riportato fcinternews.it i profili attenzionati sono quelli del portiere Vladan Dekic ('99) e del centrocampista slovacco Elian Demirovic ('00): entrambi avrebbero dato la propria disponibilità ad accasarsi tra le file del lupo. Per la porta è stato proposto, ieri, anche l'italo-albanese Alessio Abibi ('96), che ha difeso i pali del KF Tirana.