Avellino, inizia l'era Ignoffo - Cinelli: hanno firmato Ore decisive per Di Paolantonio, Celjak e Lasik. Si intensificano i contatti per D'Angelo

Dopo essere arrivato in città nella serata di ieri ed aver raggiunto l'accordo con il direttore sportivo dell'Avellino, Salvatore Di Somma, Giovanni Ignoffo ha firmato questa mattina, al “Partenio-Lombardi”, alla presenza dell'amministratore delegato Alessandro Iuppa e del segretario Luigi Iuppa, il contratto con cui si è legato al club biancoverde in vista della prossima stagione.

Dopo aver battuto la concorrenza di Ezio Capuano e Salvatore Campilongo, Ignoffo guiderà, con Daniele Cinelli, i lupi nel prossimo campionato di Serie C (girone C): l'ex difensore è, dunque, il nuovo allenatore, almeno formalmente, ma resta da chiarire se ricoprirà effettivamente il ruolo o fungerà da vice dello stesso Cinelli, anch'esso vincolatosi stamane al sodalizio irpino. Cinelli non è, infatti, come noto, in possesso del patentino per allenare in Lega Pro, ma potrebbe far leva proprio sulla presenza di Ignoffo per ovviare all'impedimento e raccogliere l'eredità lasciata da Giovanni Bucaro (accasatosi, nel contempo, come nelle previsioni, al Palermo, nella sua Palermo, ndr).

L'annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore. Salvo anticipi, la conferenza stampa di presentazione dei tecnici, e dello stesso Di Somma, si terrà nella giornata di domani. Intanto, sul fronte calciomercato, si lavora alacremente al ritorno all'ombra del Partenio dell'ex capitano Angelo D'Angelo, da tempo in rotta di collisione con la Casertana, mentre sono in corso, sempre per il centrocampo, contatti per negoziare la permanenza di Di Paolantonio e Gerbaudo: il ritorno di Lasik e l'ingaggio in prestito di Tascone dal Pescara, oltre all'arrivo del difensore Celjak, svincolato. In rialzo le quotazioni per la permanenza di Sforzini.