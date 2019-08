Avellino, Ignoffo: "La tifoseria dovrà darci una grande mano" C'è l'annuncio ufficiale dell'ingaggio del neo-tecnico: "In campo veri uomini, senza paura"

Dopo la firma sul contratto, posta in calce lo scorso lunedì mattina, ecco l'attesa nota ufficiale: "L'U.S. Avellino comunica di aver affidato a Giovanni Ignoffo la guida tecnica per la stagione 2019/2020. Da calciatore, Giovanni Ignoffo ha raccolto oltre 450 presenze tra i professionisti vestendo, tra le altre, le maglie di Palermo, Napoli, Foggia, in Serie C, e Perugia, in Serie A. Per lui anche tre anni all’Avellino, dal 2000 al 2003, in cui ha collezionato 93 presenze con 4 gol e conqusitato una promozione in Serie B. Il mister ha guidato le formazioni giovanili del Benevento (Giovanissimi dal 2014 al 2016, Primavera nella stagione 2016/2017) e del Palermo (Under 17, dal 2016 al 2018)."

Queste le prime parole, da allenatore dell'Avellino, di Ignoffo: “Avellino è stata la mia prima esperienza fuori dalla Sicilia, sono felicissimo di ritornare nella piazza che mi ha fatto diventare calciatore e, soprattutto, diventare uomo. Ora mi aspetto e spero che questo sia il posto che mi faccia diventare un grande allenatore. Per fare ciò, sono consapevole che la squadra si dovrà esprimere su certi livelli. Ai ragazzi che arriveranno chiederò di essere uomini in campo, di non arrendersi mai e di non lasciarsi spaventare dalle difficoltà che sicuramente affronteremo in un campionato come questo. Avremo bisogno di una grande mano da parte della nostra tifoseria affinché ci sostenga e trasmetta ai calciatori l’importanza di indossare la maglia dell’Avellino e tutto ciò che questo significa, dentro e fuori dal campo."

Ingoffo sarà presentato con il suo vice, Daniele Cinelli, domani, alle 16, presso la sala stampa del "Partenio-Lombardi".