Cinelli: "Ancora qui per la piazza che continua a emozionarmi" Ufficiale la conferma dell'ex vice di Bucaro: "Occorre provare a garantire continuità al progetto"

Insieme all'annuncio della guida tecnica dell'Avellino affidata a Giovanni Ignoffo, è arrivata anche la comunicazione ufficiale della conferma "come vice allenatore mister Daniele Cinelli, pronto a dare seguito" - si legge nel comunicato dell'U.S. Avellino "all’esperienza vincente dello scorso anno conclusasi, sotto la guida tecnica di mister Giovanni Bucaro, con la vittoria del Campionato di LND, girone G, e dello Scudetto Dilettanti.

“Sotto il profilo tecnico è per me fondamentale provare a garantire continuità al progetto vincente dello scorso anno – ha dichiarato mister Cinelli – ma, più di ogni cosa, mi preme continuare il rapporto con una squadra, una piazza ed una città che continua a darmi tanto in termini di emozioni e stimoli."

Ingoffo sarà presentato con il suo vice, Daniele Cinelli, domani, alle 16, presso la sala stampa del "Partenio-Lombardi".

Foto: avellinossd.it