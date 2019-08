Avellino, ufficiale anche il nuovo staff tecnico Confermate le indiscrezione dello scorso lunedì relative a preparatore atletico e dei portieri

A completare il quadro delle ufficialità relative allo staff tecnico dell'Avellino formato 2019/2020, gli annunci di due nuove figure professionali: "Il preparatore atletico sarà il professore Giuseppe Di Mauro, che vanta esperienze in B (Latina) ed un lungo percorso in Lega Pro, che lo ha visto recentemente protagonista per tre anni a Matera (2014/2015, 2016/2017 e 2017/2018) , intervallati da un campionato vinto a Benevento (stagione 15/16). La preparazione dei portieri sarà affidata ad Angelo Pagotto, ultima stagione alla Lucchese. Da calciatore ha ottenuto due promozioni dalla C alla B con Pistoiese e Triestina, una dalla B alla A con il Perugia ed il titolo di campione d’Europa con la Nazionale Under 21."

Anche se non menzionato nel comunicato, come anticipato lo scorso lunedì su Ottopagine.it, lo staff medico sarà composto dai confermati Gennaro Esposito (medico sociale), Alberto Ambrosone (fisioterapista) e Alessandro Picariello (massaggiatore).