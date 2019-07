Avellino, dopo Ignoffo e Cinelli ecco lo staff tecnico Tre confermati rispetto alla scorsa stagione. Tra le novità un campione d'Europa con l'Under 21

L'annuncio ufficiale degli ingaggi di Giovanni Ignoffo e Daniele Cinelli, ai quali l'Avellino ha affidato la propria panchina, non arriverà prima di domani, ma, intanto, è stato definito anche lo staff tecnico per la stagione 2019/2020, tra i passaggi fondamentali per evitare penalizzazioni in classifica ed ammende da rispettare entro la scadenza del prossimo 31 luglio. Il preparatore dei portieri sarà Angelo Pagotto, la scorsa stagione alla Lucchese, che ha battuto la concorrenza di Carmine Amato: l'ex portiere, tra le altre di Milan e Perugia, campione d'Europa con l'Italia Under 21 nel 1996 (Cesare Maldini lo scelse come titolare, preferendolo a Buffon, ndr) raccoglie l'eredità di Fabio Patuzzi, accordatosi ormai da diverse settimane con il Calvina. Al posto dell'ex preparatore atletico Pietro La Porta, accasatosi al Padova, ci sarà, invece, Giuseppe Di Mauro, ex Benevento. Il medico sociale sarà ancora Gennaro Esposito così come sono stati confermati il fisioterapista Alberto Ambrosone e il massaggiatore Alessandro Picariello.