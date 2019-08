Ignoffo: "Serve la maglia sudata, sporca di fango e strappata" Prime parole da tecnico dell'Avellino: "Con Cinelli grande collaborazione, ma ai ragazzi parlo io"

“Sono davvero felice di essere qui. Preoccupato per la situazione societaria e il ritardo accumulato? Mi piacciono le sfide, non sono abituato a tirarmi indietro, insieme allo staff tecnico farò il massimo. Sarà l’entusiasmo a guidarci, trasmetterò questo spirito ai ragazzi che verranno. Per recuperare il gap che avremo con le altre squadre ci sarà un solo modo: non solo tornare negli spogliatoi con la maglia sudata, ma anche sporca e strappata.” Così Giovanni Ignoffo, ex capitano dei lupi, nel giorno della presentazione da tecnico dell'Avellino. Al suo fianco il neo-preparatore atletico, Giuseppe Di Mauro; quello dei portieri, Angelo Pagotto e, ovviamente, Daniele Cinelli.

Ed ecco, allora, l'occasione per una precisazione: doverosa e saggia, per mettere subito le cose in chiaro dopo giorni di dubbi su chi sarebbe stato il primo allenatore, e non solo sulla carta, dato che Ignoffo è in possesso del patentino Uefa A, a differenza di Cinelli: “Con Daniele c’è un grande rapporto già da calciatori, siamo in sintonia. Sarò, però, soltanto io a parlare con la squadra. Servirà una voce sola, ma tutto sarà condiviso con lui.”

Domani si comincia. Impossibile parlare di moduli o sistemi di gioco senza sapere chi avrà effettivamente a disposizione: “Ci muoveremo giorno per giorno. Non conta il modulo, ma l’interpretazione che ne danno i giocatori in campo con le rispettive caratteristiche. Ci vogliono gladiatori, così la gente ci viene dietro. Dobbiamo incarnare lo spirito degli avellinesi. Sarà questo a fare la differenza: chi verrà ad Avellino già saprà di dover superare delle difficoltà.”

A breve la conferenza stampa integrale del presidente dell'U.S. Avellino, Claudio Mauriello, del tecnico Giovanni Ignoffo e del suo vice Daniele Cinelli.