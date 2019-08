Avellino, attese novità di mercato nel pomeriggio Ignoffo dovrebbe avere a disposizione almeno un attaccante d'esperienza: il punto sulle trattative

“Albadoro? Non ho avuto contatti. Così come Simeri ed Evacuo è un calciatore importante. Sto lavorando per far sì di portare qualche attaccante bravo, questo sicuramente. Ripeto, c'è grande impegno per poter fare le cose giuste, per bene e allestire una buona squadra.” Così, lo scorso giovedì, Salvatore Di Somma, raggiunto telefonicamente al rientro da Milano, aveva giocato in difesa, proprio come nella lunga e onorata carriera da calciatore, alla domanda relativa al possibile arrivo in biancoverde della punta ex Ternana, attualmente svincolata. Una smentita apparsa subito di rito perché, il 27 luglio, il direttore sportivo si era recato a Sturno non per caso; piuttosto, proprio per assistere alla sfida tra la Cavese e l'Equipe Campania, tra le cui file ha svolto la preparazione precampionato il centravanti partenopeo, con il quale, nelle ultime ore, è stata raggiunta un'intesa economica di massima da suggellare con la firma sul contratto; una volta limati gli ultimi dettagli nel corso dell'incontro, in giornata, con il suo agente, Diego Nappi.

Albadoro potrebbe essere già in campo questo pomeriggio, agli ordini di Ignoffo, in occasione della seconda seduta di allenamento odierna al "Partenio-Lombardi", quella a porte aperte, che, stando a rumors, riserverà novità di rilievo sul fronte mercato. Vicino pure l'arrivo del centrocampista Matteo Rossetti, classe 1998, di proprietà del Torino, che lo scorso anno ha totalizzato 28 presenze in Serie C con il Renate. Sempre dal Toro potrebbe approdare in prestito, all'ombra del Partenio, un altro ventunenne, il versatile difensore Federico Giraudo. Continua, invece, la l'attesa e la riflessione di Di Paolantonio e Morero, alla finestra per capire se ci siano garanzie tecniche ed in termini di ingaggio per proseguire l'avventura in Irpinia.