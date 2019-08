Di Somma: "Servono calciatori come il pane, presto 4 annunci" Il diesse dell'Avellino: "Spero di avere un organico decente all'inizio della prossima settimana"

Di ritorno da Milano, dove si era recato martedì scorso per intessere contatti utili ad attingere giovani da vivai di squadre di Serie A, il direttore sportivo dell'Avellino, Salvatore Di Somma, ha tracciato il punto sulla sua “missione” in Lombardia ai microfoni di 696 TV OttoChannel e Ottopagine.it: “Il bilancio è positivo. In linea di massima, per tre, quattro under siamo in dirittura d'arrivo, dovremmo chiudere in questi giorni. Dobbiamo perfezionare a livello contrattuale gli accordi, ma credo che non ci siano problemi.”

Oggi, primo agosto. L'Avellino non ha ancora ufficialmente annunciato un calciatore e i tifosi sono comprensibilmente preoccupati e spazientiti. Operare sul mercato, con un budget ridotto all'osso, non è, ovviamente, una passeggiata, ma è, nel contempo, lecito domandarsi, a 17 giorni dall'esordio stagionale ufficiale, in Coppa Italia di Lega Pro, ed a 24 dal debutto in campionato, quando - e con chi - i biancoverdi inizieranno la propria preparazione: “Sicuramente ci sono delle difficoltà economiche con cui fare i conti, ma Avellino è una piazza che i calciatori gradiscono. Gli basta sentirne il nome per accettare con entusiasmo. Grandi problemi, perciò, finora, non ne sto avendo. Mi auguro di poter incrementare velocemente il numero dei calciatori, che ci servono come il pane e il più velocemente possibile, perché siamo nettamente in ritardo. Spero che all'inizio prossima settimana riusciremo, non dico a completarlo, ma ad avere già un organico decente per poter iniziare a lavorare.”

Chiede pazienza, Di Somma, che spiega: “Nel giro di qualche giorno tre o quattro calciatori possiamo, sicuramente, già annunciarli. Bisogna avere un attimo di pazienza. Sto lavorando duramente, con grande impegno, per far sì che si riesca a completare l'organico; ad avere una buona squadra, che possa far bene e dare soddisfazioni alla piazza di Avellino.” I profili dovrebbero essere quelli di Dekic e Demirovic, portiere e centrocampista della Primavera dell'Inter; Bianchi ed Emmausso, attaccanti di proprietà del Genoa.

Smentite, ma dovrebbero essere di rito, riguardo a chiacchierate per Albadoro (visionato dallo stesso Di Somma a Sturno, in occasione di Cavese – Equipe Campania, ndr), Simeri ed Evacuo: “Non ho avuto contatti con nessuno di loro. Sono dei calciatori importanti. Sto lavorando per far sì di portare qualche attaccante bravo, questo sicuramente. Ripeto, c'è grande impegno per poter fare le cose giuste, per bene e allestire una buona squadra.”

Domani la presentazione di Cinelli e Ignoffo, annunciati in mattinata: “Cinelli già lo scorso anno ha lavorato con Bucaro; Ignoffo lo ritengo un emergente, lo conosco bene perché l'ho avuto con me due a Benevento ed ha lavorato benissimo. Anche a Palermo ha ottenuto ottimi risultati. E' un allenatore motivatissimo, giovane, che ha grande carattere e voglia di far bene; sono convinto che possa far bene. Ignoffo è una mia scelta, convintissima, e l'ho portata avanti.”

