Avellino, preso Albadoro: le prime immagini da biancoverde L'attaccante ha firmato al "Partenio-Lombardi", questo pomeriggio primo allenamento con i lupi

Diego Albadoro è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Avellino. Come preannunciato stamattina, su Ottopagine.it, l'attaccante ex Ternana, svincolato, era a un passo da raggiungere l'intesa con il club biancoverde e l'ha trovata nella mattinata odierna in seguito a un positivo colloquio tra il suo agente, Diego Nappi, e il direttore sportivo dell'U.S. Avellino, Salvatore Di Somma. Dopo la firma sul contratto, Albadoro ha lasciato, sorridente, lo spogliatoio del "Partenio-Lombardi", per andare a pranzo, indossando già la maglia biancoverde. Questo pomeriggio sarà, dunque, subito a disposizione del tecnico Giovanni Ignoffo agli ordini del quale sosterrà il primo allenamento all'ombra del Partenio.

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto in apertura, per vedere le prime immagini da calciatore dell'Avellino di Diego Albadoro.