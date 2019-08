Coppola: "Convinti della bontà del progetto di Taccone" Il sindaco di Agropoli dopo il "caso" nell'aula consiliare del Comune cilentano

"Mi sono detto subito entusiasta della volontà mostrata dal presidente Walter Taccone, a me e a Cerruti, di voler entrare a far parte dell’U.S. Agropoli. Ci scusiamo con lui per il comportamento inadeguato osservato ieri sera da parte di taluni, nel momento della presentazione del nuovo assetto societario della squadra cittadina, ma la contrarietà di pochi non può essere presa a rappresentanza degli oltre 20mila abitanti che conta la nostra città. Siamo convinti della bontà del progetto di Taccone, in collaborazione del dimissionario Domenico Cerruti, e vogliamo vederlo concretizzato sul campo, prima di poter esprimere un giudizio. Non siamo soliti bocciare le intenzioni di qualcuno per partito preso, aspettiamo di vedere formalizzate le sue proposte prima di esprimerci. L’esperienza acquisita da Taccone in palcoscenici importanti, non può che fare bene alla crescita della nostra compagine, che si appresta a festeggiare il centenario, nel 2021. Auspichiamo, perciò, che Taccone voglia tornare sui suoi passi, per sposare il progetto U.S. Agropoli, al fine di raggiungere, insieme, traguardi importanti." Così il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, a margine della presentazione del nuovo assetto societario dell'U.S. Agropoli, che si era concluso con l'abbandono dell'aula consiliare del Comune cilentano, da parte dell'ex presidente dell'U.S. Avellino. Il gesto di Taccone era arrivato in risposta alla contestazione di un gruppo di tifosi presenti in sala che hanno aspramente criticato e si sono detti preoccupati per l'impegno unicamente "dietro le quinte", nelle vesti di presidente onorario, dell'ex proprietario dei lupi.