Calciomercato Avellino, Vajushi attende solo una chiamata... Su Instagram l'ex biancoverde lancia un messaggio tutt'altro che velato ai lupi

Questa mattina, nel corso della conferenza stampa che lo ha visto protagonita, capitan Santiago Eduardo Morero non ha nascosto che tanti calciatori lo stanno contattando per manifestare la propria voglia di far parte dell'Avellino. Tra questi c'è un ex: Armando Vajushi, già in Irpinia dal gennaio al giugno 2018. A fugare ogni dubbio circa il possibile ritorno è stato proprio l'esterno albanese con un eloquente storia su Instagram, composta da una sua foto in maglia biancoverde e tre emoticon: un cuore verde, un lupo, e, sorpattutto, un telefono. Insomma, l'ex tra le altre di Pro Vercelli e Livorno, attende solo una chiamata per fiondarsi all'ombra del Partenio.