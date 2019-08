Avellino, adesso è fatta: Di Paolantonio resta biancoverde Il centrocampista è in viaggio verso il "Partenio-Lombardi": raggiunta l'intesa per la conferma

Adesso è fatta: salvo clamorosi quanto ormai improbabili colpi di scena, Alessandro Di Paolantonio vestirà la maglia dell'Avellino anche nella prossima stagione. Il centrocampista, dopo un proficuo incontro consumatosi ieri sera, a Napoli, tra il presidente Mauriello e il procuratore Andrenacci, è in viaggio verso l'Irpinia: alo stadio "Partenio-Lombardi" ifirmerà il contratto con cui si legherà ai lupi per l'annata agonistica 2019/2020 e, a meno di intoppi, dovrebbe essere regolarmente a disposizione di mister Ignoffo già per l'allenamento di questo pomeriggio (porte aperte, ore 17,30). Questa mattina capitan Santiago Eduardo Morero, in conferenza stampa, non aveva nascosto di augurarsi vivamente di rivedere presto il calciatore teramano nello spogliatoio: desiderio esaudito, con il direttore sportivo Salvatore Di Somma che può fregarsi le mani per aver inserito nella propria mediana un elemento di indiscutibile valore tecnico, tattico e carismatico.