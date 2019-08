Avellino, ecco le nuove maglie con lo Scudetto Presentate le divise 2019/2020 allo store ufficiale di via Cannaviello

Questo pomeriggio, allo store ufficiale di via Cannaviello, sono state presentate le nuove divise dell'Avellino. Le maglie, prodotte dalla Magma Group, sono state indossate dai calciatori biancoverdi Alessandro Tonti, Fallou Njie, Diego Albadoro, Santiago Morero e Alessio Abibi. Spicca lo Scudetto dei Dilettanti, conquistato dal club biancoverde nella passata stagione, nel percorso della Poule tricolore, successivo alla conquista del girone G di Serie D, ottenuta nello spareggio di Rieti contro il Lanusei. Maglia verde per la prima divisa, bianca per la seconda e nera per la terza con i colori giallo e arancione per i portieri. Sulle divise ufficiali ci sarà la dicitura "Per La Storia".