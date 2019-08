Avellino, estati tribolate? Allo store spuntano i cornicelli Show scaramantico per "proteggere" le nuove maglie, la stagione e il futuro dell'Uesse

Calcio e scaramanzia: un binomio storicamente solido. Figuriamoci, allora, se non abbiano diritto più di tutti a fare ricorso a qualche rituale ai confini del profano i tifosi dell'Avellino, dopo due estati in cui sembra che il club biancoverde abbia mandato in frantumi una vagonata di specchi. Nel giorno della presentazione ufficiale delle nuove maglie, presso lo store ufficiale, ci ha pensato, allora, uno storico supporter, Ginetto Borriello, a vestire i panni dell'anti-iettatore, in primis per sdrammatizzare, dando luogo a un singolare cerimoniale con tanto di fascio di cornicelli rossi indossati come una collana e ad avvolgere un lupo: “benedette” anche le maglie da gioco ufficiali e pure i presenti sul posto. Giornalisti compresi. Basterà? Dita incrociate in attesa della prossima estate. Chissà, magari a luglio ci si ritroverà a parlare di calciomercato e non nell'aula di qualche nuovo tribunale.

