L'Avellino in pressing per un terzino sinistro del Torino Concorrenza spietata: un club di Serie B e due di Serie C sulle tracce del talento classe '98

Non solo Edoardo Blondett e Franco Signorelli, l'Avellino ha intensificato i contatti per il terzino sinistro Federico Giraudo, di proprietà del Torino, in prestito alla Ternana nella scorsa stagione. Classe 1998, da tempo nel mirino del direttore sportivo Salvatore Di Somma, Giraudo ha totalizzato 22 presenze con le fere nel girone B di Serie C. Cresciuto nelle giovanili del Toro, che ha già girato in prestito in Irpinia un altro ventunenne, ovvero il centrocampista Matteo Rossetti, Giuraudo ha maturato già una discreta esperienza collezionando 60 presenze in totale da professionista indossando, oltre alla casacca umbra, quella del Vicenza ed ha preso parte con la Nazionale azzurra alle Universiadi, mettendosi al collo, con i compagni di squadra, la medaglia di bronzo. La concorrenza per assicurarsi le sue prestazioni sportive non manca: Juve Stabia, Cesena e Piacenza sono alla finestra per provare a strappare il sì dei granata ed averlo, a titolo temporaneo, nelle rispettive rose.