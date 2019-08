Calciomercato Avellino, le ultime su Blondett e Signorelli Mandato in archivio il pari a Pagani, l'attenzione torna a essere rivolta al fronte trattative

Mandato in archivio l'esordio stagionale ufficiale, l'Avellino è pronto a rituffarsi sul mercato. "Di Somma sa di cosa ho bisogno" ha commentato, ieri, Giovanni Ignoffo a margine del 2-2 sul campo della Paganese. E così, nelle prossime ore si tornerà a discutere del possibile trasferimento in Irpinia del centrocampista Franco Signorelli, di proprietà della Salernitana. Il 28enne venezuelano, assistito dai procuratori Francesco Iovino e Matteo Coscia, è stato proposto ai biancoverdi in occasione della firma del difensore Giuliano Laezza e Salvatore Di Somma ha dato il proprio benestare al possibile approdo tra le file irpine del sudamericano. Al momento di discutere dell'ingaggio del calciatore, nonostante la disponibilità dello stesso a decurtarsi lo stipendio, la trattativa si è momentaneamente arenata: il budget ridotto a disposizione del direttore sportivo dei lupi ha fatto premere il pedale del freno. Le parti si sono, però, aggiornate nuovamente dandosi un nuovo appuntamento: è il segnale che la “fumata bianca”, riducendo ulteriormente la forbice tra domanda e offerta, può concretamente levarsi all'orizzonte. Sulle tracce di Signorelli c'è anche la Triestina.

Stretta finale per l'arrivo di Edoardo Blondett: restano da limare alcuni dettagli economici per innestare l'ex Casertana nel pacchetto arretrato a disposizione di Giovanni Ignoffo.