Calciomercato Avellino, quattro nomi sul taccuino di Di Somma I tifosi attendono novità in merito all'inizio della prevendita per la sfida con il Bari

Dopo l'unica seduta di allenamento sostenuta nella giornata di ieri, questa mattina l'Avellino ha mandato in archivio la prima delle due sessioni di fatiche odierne in vista della gara casalinga con il Bari, in programma domenica, alle 17,30, al “Partenio-Lombardi”, in seguito alla concessione, da parte della Lega Pro, di una proroga alla deroga per l'utilizzo dello stadio, nonostante la necessità di rettificare le linee perimetrali del rettangolo di gioco: da lunedì prossimo, la ditta incaricata inizierà i lavori per risolvere il problema e i lupi dovrebbero trasferirsi, fino a venerdì, al “Country Sport” per preparare il debutto casalingo in campionato, con il Catania.

Mentre i tifosi attendono l'avvio della prevendita dei biglietti per assistere alla sfida con i pugliesi (dovrebbe scattare nel pomeriggio, ndr), il direttore sportivo Salvatore Di Somma continua a intessere contatti per mettere a disposizione di Ignoffo nuovi calciatori: da limare gli ultimi dettagli economici per il trasferimento in Irpinia del difensore centrale, ex Casertana, Edoardo Blondett; si tratta per livellare verso il basso l'ingaggio richiesto dal centrocampista della Salernitana, Franco Signorelli, ma, oltre alla concorrenza della Triestina, nelle ultime ore i rumeni del Voluntari si sono fatti avanti per riavere tra le proprie file il venezuelano; fari puntati sul terzino sinitro, classe '98, Federico Giraudo, di proprietà del Torino, che piace anche a Juve Stabia, Cesena e Piacenza mentre per l'attacco sono costanti i contatti con Gianmario Comi che dovrebbe, però, svincolarsi dal contratto in essere, sino al 2021, con la Pro Vercelli.