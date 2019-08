Calciomercato Avellino, possibile doppio innesto a centrocampo Per l'attacco non solo Comi, si sonda il terreno per il ritorno di un altro ex biancoverde

Doppia seduta di allenamento in archivio per l'Avellino in vista della sfida casalinga in programma domenica, con calcio d'inizio alle 17,30, contro il Bari, valida per la terza ed ultima giornata del girone I della Coppa Italia di Serie C. Da domani, via alla prevendita per il match con i pugliesi: biglietti in vendita online, nelle rivendite autorizzate del circuito VivaTicket ed ai botteghini del “Partenio-Lombardi”, dalle 16 alle 19 e dalle 10,30 a inizio gara nella giornata di domenica. Sul rettangolo di gioco, prima seduta davanti ai propri tifosi per due talenti, prestati in Irpinia dal Genoa, che hanno tutto per rivelarsi autentici colpi da novanta: il centrocampista Nermin Karic e l'esterno mancino Claudiu Michovschi, quest'ultimo già autore di un assist, mercoledì scorso, a Pagani, per il difensore Vedran Celjak, anch'esso in campo per la prima volta, a porte aperte, nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari. Con loro un altro volto nuovo: il terzino sinistro Daniele Paparusso, in prova. Intanto, mentre è arrivato il transfer del portiere Alessio Abibi, dopo un summit di mercato con Giovanni Ignoffo e Daniele Cinelli, Salvatore Di Somma ha continuato a lavorare dietro le quinte per cercare di regalare in tempi celeri, al tecnico e al suo vice, altri rinforzi. Per il centrocampo, oltre a Franco Signorelli, seguito anche dalla Triestina e dai rumeni del Voluntari, è sempre calda la pista che porta a Simone De Marco, svincolatosi dalla Casertana: non è da escludere che arrivino entrambi. Si continuano, nel contempo, a limare il dettagli per definire l'ingaggio di un altro ex falchetto: il difensore Edoardo Blondett. Per l'attacco proseguono i contatti con Gianmario Comi, ma può consumarsi il ritorno all'ombra del Partenio di Gianmarco Zigoni, che potrebbe liberarsi dal Venezia.