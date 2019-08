Avellino, giovedì amichevole a Venticano con l'Eclanese In vista del Catania, i biancoverdi dovrebbero sfidare la compagine che milita in Eccellenza

Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, giovedì, a Venticano, si terrà un'amichevole tra l'Eclanese (Eccellenza) del presidente Casale e l'Avellino. I biancoverdi, impegnati alle 17,30 al "Partenio-Lombardi" contro il Bari, nella terza giornata del girone I della Coppa Italia di Serie C, da domani dovrebbero essere costretti ad allenarsi lontano dallo stadio amico per via dei lavori che interesseranno il rettangolo di gioco, per la rettifica delle linee perimetrali, in vista dell'esordio casalinga in campionato contro il Catania (domenica 25 agosto, ore 15, ndr). L'intervento della ditta incaricata inizierà, infatti, regolarmente nella data stabilita da giorni, nonostante la concessione di una proroga della deroga di utilizzo dell'impianto sportivo anche per la prima gara interna del girone C di Serie C.