Avellino – Bari, le probabili formazioni.

Tre mesi e un giorno dopo di nuovo al “Partenio-Lombardi”, di nuovo contro il Bari: l'Avellino è pronto all'esordio stagionale ufficiale tra le mura amiche (calcio d'inizio ore 17,30, ndr) dove non giocava una partita dallo scorso 18 giugno, quando piegò i pugliesi nel gruppo C della poule scudetto di Serie D, con un gol di De Vena, lanciandosi verso la conquista del tricolore di categoria. Nel mezzo, per i tifosi irpini, un'estate angosciante e surreale, fuori dal campo, di cui diventa perfino superfluo e ridondante ripercorrere le tappe; la seconda partita in cinque giorni a una settimana dall'inizio del campionato di Serie C (domenica prossima arriva il Catania, ndr) e poco più di due settimane di allenamenti nelle gambe.

Coppa Italia di Serie C, girone I: dopo il 2-2 maturato al “Torre”, contro la Paganese, in palio c'è il passaggio del turno. I biancoverdi sono obbligati a vincere, i biancorossi, forti del 3-2 alla prima giornata del raggruppamento, contro gli azzurrostellati, basta un pareggio per andare avanti. Alla vigilia del match il tecnico dei lupi, Giovanni Ignoffo, ha annunciato che non ci sarà turnover, o, almeno, che sarà ridotto. Premesso ciò non dovrebbero essere, dunque, più di tre le novità rispetto all'undici iniziale schierato a Pagani: tra i pali Abibi, per il venerdì è arrivato il transfer, in favore di Tonti; sulle corsie laterali del 3-5-2 Celjak e Michovschi al posto di Petrucci e Parisi.

Sponda pugliese, mister Giuseppe Cornacchini dovrà rinunciare ad uno dei tre ex di turno, ovvero Di Cesare, colpito da un lutto alla vigilia. Al suo posto un giocherà altro ex, Perrotta, che farà coppia al centro della difesa con Sabbione. Corsinelli dovrebbe essere preferito a Berra sulla corsia destra difensiva all'interno del rodato 4-4-2. Due i ballottaggi da risolvere: quelli tra Folorunsho e Schiavone, a centrocampo, e Kupisz e Terrani sulla fascia destra del settore nevralgico.

Attesi sugli spalti poco meno di tremila spettatori.

Avellino – Bari, le probabili formazioni.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 17,30)

Avellino (3-5-2): Abibi; Zullo, Morero, Laezza; Celjak, Palmisano, Di Paolantonio, Rossetti, Micovschi; Alfageme, Albadoro. A disp.: Tonti, Falco, Parisi, Silvestri, Petrucci, Njie, Saporito, Corcione, Carbonelli. All.: Ignoffo.

Indisponibili: nessuno.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Abibi - Tonti: 51% - 49%; Celjak - Petrucci: 60% - 40%; Micovschi - Parisi: 55% - 45%.

Bari (4-4-2): Frattali; Corsinelli, Sabbione, Perrotta, Costa; Kupisz, Hamlili, Folorunsho, Terrani; Simeri, Antenucci. A disp.: Marfella, D’Ursi, Esposito, Floriano, Bolzoni, Ferrari, Feola, Schiavone, Neglia. All.: Cornacchini.

Indisponibili: Di Cesare.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Folorunsho - Schiavone: 51% - 49%; Kupisz - Terrani: 51% - 49%.

Arbitro: Antonino Costanza della sezione di Agrigento. Assistenti: Ivan Catallo della sezione di Frosinone e Franck Loic Nana Tchato della sezione di Aprilia.