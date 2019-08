Calciomercato Avellino, il punto su tutte le trattative Castaldo e Blondett, possibili destini incrociati. Contatti con la Juve Stabia per un attaccante

La lunga attesa dei tifosi è finita. Da domani prenderà il via la campagna abbonamenti per assistere alle gare casalinghe dell'Avellino nel girone C di Serie C, formato 2019/2020. Botteghini aperti dalle 10,30 alle 19. La prima finestra utile alle sottoscrizioni delle tessere stagionali terminerà il 24 agosto. I supporter potranno scegliere tra due formule di fidelizzazione, denominate “wolf” e “wolf advanced”: la formula “wolf” darà diritto a vedere tutte le gare interne al costo di 80 euro per accedere alla Curva Sud; 180 per la Tribuna Terminio; 220 per la Montevergine laterale; 400 per la Montevergine centrale e 600 per la Montevergine centrale, in qualità di socio sostenitore; la formula “wolf advanced” prevede una leggera maggiorazione dei prezzi (esempio, Curva Sud a 100 euro, ndr) che garantirà, però, una serie di agevolazioni consultabili su Ottopagine.it.

Intanto, a porte chiuse, nella palestra del “Partenio-Lombardi”, dati i lavori in corso per la rettifica delle linee perimetrali del rettangolo di gioco, è ripresa la preparazione in vista dell'esordio stagionale in campionato, in programma domenica, alle 15, tra le mura amiche, contro il Catania.

Annunciato ufficialmente, nel contempo, sul fronte mercato, l'arrivo in prestito dalla Fiorentina del difensore argentino, classe '97, Julian Illanes Minucci. Lo staff tecnico attendeva anche l'arrivo del centrocampista Simone De Marco, oggi in città, ma non sono trapelate informazioni circa il preventivato primo allenamento in biancoverde. Restavano e restano da limare semplicemente alcuni dettagli con un altro ex Casertana, Edoardo Blondett, ma proprio l'arrivo di Minucci potrebbe far saltare il banco a trattativa ormai definita e determinare l'utilizzo della parte di budget destinata all'ingaggio del difensore per l'operazione finalizzata a tentare di piazzare un colpo da novanta per il reparto avanzato, ovvero Luigi Castaldo. Nelle prossime ore sono attese novità di rilievo, in un senso (approdo in Irpinia di Blondett a prescindere da Illanes, ndr) o nell'altro ("fumata nera", ndr). Sempre per il centrocampo sono in ribasso le quotazioni di Franco Signorelli, per il quale sono ora in vantaggio i rumeni del Voluntari. Il direttore sportivo Salvatore Di Somma ha dirottato il suo interesse sullo sloveno, ex Juve Stabia, Urban Žibert, pronto a svincolarsi dalla Reggina. Dalla Juve Stabia potrebbe arrivare, infine, il 24enne attaccante Lorenzo Sorrentino.