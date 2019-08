Avellino, campagna abbonamenti e non solo: parola ai tifosi Sondaggio ai botteghini del "Partenio-Lombardi" a quattro giorni dall'inizio del campionato

È scattata in mattinata, puntuale alle 10,30, la campagna abbonamenti per assistere alle gare casalinghe dell'Avellino nel campionato di Serie C, formato 2019/2020. Tifosi pazientemente in coda ai botteghini, nonostante il gran caldo e la spiacevole parentesi vissuta domenica scorsa, prima del match di Coppa Italia di categoria con il Bari, per sottoscrivere la tessera stagionale dopo aver preso conoscenza dei dettagli relativi a costi, modalità e formule di acquisto, promozioni e agevolazioni, comunicate dal club biancoverde nel primo pomeriggio di ieri. L'occasione è stata ideale per ascoltare le opinioni dei supporter sulla linea adottata dalla società, ma non solo: dalle prime impressioni sulla squadra, alle aspettative per la gara interna di domenica prossima con il Catania (ore 15), che coinciderà con l'esordio dei lupi nel girone C, fino ad arrivare al capitolo mercato con un crescendo di consensi al potenziale ritorno di Castaldo. Di seguito il sondaggio effettuato questa mattina al “Partenio-Lombardi”.

Clicca sul pulsante “play”, al centro della foto in apertura, per vedere le interviste integrali realizzate con i tifosi dell'Avellino.