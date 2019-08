Avellino, ufficializzati giorni e orari dei match di andata La Lega Pro ha comunicato tutte le variazioni relative alle partite fino al "giro di boa"

Non solo la variazione del calcio d'inizio per la prima trasferta in campionato, contro la Vibonese. La Lega Pro ha, infatti, comunicato date e orari delle partite dei gironi di Serie C relativi al girone d’andata, che terminerà il 15 dicembre. Appena 7 giorni dopo partirà il girone di ritorno, prima di una pausa natalizia che sarà interrotta in concomitanza con la ripresa del torneo, dalla seconda giornata, nei 3 raggruppamenti, fissata per il 12 gennaio.

Di seguito il cammino, aggiornato con le variazione di date e orari, dell'Avellino nel girone di andata.

Prima giornata: Avellino - Catania, domenica 25 agosto (ore 15);

Seconda giornata: Vibonese - Avellino, domenica 1 settembre (ore 17,30);

Terza giornata: Avellino - Teramo, sabato 7 settembre (ore 20,45);

Quarta giornata: Picerno - Avellino, domenica 15 settembre (ore 17,30);

Quinta giornata: Avellino - Bisceglie, domenica 22 settembre (ore 17,30);

Sesta giornata: Avellino - Virtus Francavilla, mercoledì 25 settembre (ore 18,30);

Settima giornata: Cavese - Avellino, domenica 29 settembre (ore 15);

Ottava giornata: Avellino - Rende, domenica 6 ottobre (ore 15);

Nona giornata: Paganese - Avellino, domenica 13 ottobre (ore 17,30);

Decima giornata: Avellino - Bari, domenica 20 ottobre (ore 17,30);

Undicesima giornata: Ternana - Avellino, mercoledì 23 ottobre (ore 18,30);

Dodicesima giornata: Avellino - Reggina, domenica 27 ottobre (ore 15);

Tredicesima giornata: Catanzaro - Avellino, sabato 3 novembre (ore 20,45);

Quattordicesima giornata: Avellino - Potenza, lunedì 11 novembre (ore 20,45);

Quindicesima giornata: Casertana - Avellino, domenica 17 novembre (ore 15,30);

Sedicesima giornata: Avellino - Rieti, domenica 24 novembre (ore 17,30);

Diciassettesima giornata: Viterbese - Avellino, domenica 1 dicembre (ore 17,30);

Diciottesima giornata: Avellino - Sicula Leonzio, domenica 8 dicembre (ore 15);

Diciannovesima giornata: Monopoli - Avellino, domenica 15 dicembre (ore 17,30).

Foto: www.lega-pro.com