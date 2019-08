Avellino, abbonamenti: ecco il dato aggiornato Da stamattina è scattata anche la vendita dei singoli tagliandi per assistere al match col Catania

Poco più di 2100 abbonamenti sottoscritti. È questo l'ultimo aggiornamento disponibile dai botteghini del “Partenio-Lombardi” per quanto riguarda la campagna per la sottoscrizione delle tessere stagionali per assistere alle partite casalinghe dell'Avellino, che domenica bagnerà il suo esordio nel girone C di Serie C, formato 2019/2020, proprio tra le mura amiche, sfidando il Catania (calcio d'inizio alle 15, ndr). Un'impennata rispetto al già considerevole ritmo di titoli d'accesso annuali staccate dal via ufficiale della vendita, scattata lo scorso mercoledì mattina, garantita anche dalla successiva attivazione della vendita online (https://bit.ly/2ZicJVv).

Da questa mattina sono, inoltre, in vendita anche i singoli tagliandi, sia online; sia presso i punti vendita autorizzati (qualsiasi rivenditore VivaTicket, il cui elenco è disponibile al sito https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv); sia presso i box dinanzi alla Tribuna Montevergine.

La prevendita allo stadio proseguirà, oggi, fino alle 19; riprenderà domani, dalle 10,30 alle 19 e proseguirà domenica, dalle 10,30 fino all'inizio della gara.

Questi i prezzi dei tagliandi (i bambini fino a 10 anni, accompagnati da un adulto, entrano gratis):

Curva Sud:. 10 euro;

Tribuna Terminio: 15 euro;

Tribuna Montevergine laterale: 20 euro;

Tribuna Montevergine centrale: 30 euro;

Tribuna d'onore, sostenitori: 50 euro.

Settore ospiti: 10 euro.

Il giorno della gara i prezzi subiranno una maggiorazione di 2 euro:

Curva Sud:. 12 euro;

Tribuna Terminio: 17 euro;

Tribuna Montevergine laterale: 22 euro;

Tribuna Montevergine centrale: 32 euro;

Tribuna d'onore, sostenitori: 52 euro;

Settore ospiti: 10 euro.

Per favorire il regolare deflusso della coda, evitando i disagi registrati in occasione del match di Coppa Italia di Serie C contro il Bari, è consigliabile arrivare allo stadio con debito anticipo.