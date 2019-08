Avellino, il Catania nel mirino: la probabile formazione Con la carica della Curva Sud, per i biancoverdi è il giorno della rifinitura a porte chiuse

Ieri sera, la Curva Sud ha trasmesso tutta la sua carica alla delegazione dell'Avellino, ospite d'eccezione della seconda serata della tredicesima edizione del memorial “Dino Gasparro”. Cori, fumogeni, ma anche un lungo applauso rivolto ai calciatori presenti: da capitan Morero, passando, in ordine sparso, a Rossetti, Njie, Abibi, Tonti, Celjak, Michovschi, Di Paolantonio, Carbonelli e Parisi. Un gesto sentito, spontaneo, per aver accettato di indossare la maglia biancoverde nonostante le traversie societarie, che continuano a rendere incerto il futuro del club. E allora, i mister Ignoffo e Cinelli, visibilmente emozionati per l'accoglienza riservata dai supporter, ripartono proprio da qui nel giorno della seduta di rifinitura, a porte chiuse, al “Partenio-Lombardi”, in vista dell'esordio stagionale nel girone C di Serie C: domani, alle 15, tra le mura amiche contro il Catania, l'Avellino sarà la prima formazione campana a scendere in campo per giornata di campionato numero 1. A proposito del Catania, per rimanere in tema di tifoserie, è nota la fiera rivalità tra irpini ed etnei: pure su questo hanno battuto i sostenitori del lupo facendo percepire alla squadra il clima nel quale si giocherà, grazie anche al sostegno dei più di 2400 abbonati che da mercoledì scorso hanno preso d'assalto i botteghini dello stadio per manifestare il proprio attaccamento ai colori sociali.

Sul fronte formazione, in attesa di rinforzi dal mercato, con due difensori (Blondett e Rizzo, ndr) e due attaccanti nel mirino, tra cui l'ex Benevento Germinale, il primo 3-5-2, formato "caccia ai 3 punti", dovrebbe essere disegnato con Tonti tra i pali; Zullo, Morero e Laezza in difesa; Celjak, Palmisano, Di Paolantonio, Rossetti e Michovschi a centrocampo; Alfageme ed Albadoro in attacco. Se ne saprà di più questo pomeriggio, nel corso della conferenza stampa pre-partita di mister Ignoffo fissata per le 18.

Foto: pagina facebook U.S. Avellino.