Avellino - Catania, tensione tra le tifoserie dopo la partita Le opposte fazioni hanno rischiato di venire a contatto nel primo anello della Tribuna Terminio

Tensione in Tribuna Terminio al termine di Avellino – Catania, giocata questo pomeriggio al “Partenio-Lombardi”. Le due tifoserie hanno rischiato di venire a contatto nei pressi del divisorio del settore ospiti. A scongiurare il pericolo il tempestivo intervento dei reparti mobili della Polizia di Stato in tenuta antisommossa, che hanno prontamente sedato gli animi.

L'episodio si è durato il giro pochi minuti nel primo anello della Tribuna Terminio cogliendo di sorpresa i tifosi che stavano lasciando lo stadio dopo il 3-6 interno maturato, sul campo, contro gli entei. Nervi tesi anche all’esterno del Partenio-Lombardi con un lancio reciproco di bombe carta.

La situazione è tornata alla normalità poco dopo le 17,30 quando i 285 ultras catanesi sono stati scortati fuori dalla città.