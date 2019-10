Capuano ha firmato: è il nuovo tecnico dell'Avellino Accordo praticamente fatto su tutto, contratto fino a giugno

Ulteriore ribaltone in casa Avellino. Giovanni Ignoffo è nuovamente ad un passo dall'esonero, con Eziolino Capuano pronto a sostituirlo sulla panchina biancoverde. Ci sarebbe l'accordo totale tra la società irpina e l'allenatore di Pescopagano, che domenica era al "Torre" per Paganese-Avellino. Solo ieri il tribunale aveva negato l'autorizzazione al cambio in panchina. Al momento mancherebbe ancora l'ok dell'amministratore giudiziario ma sarebbe pronto il contratto fino a giugno, in serata ci sarà l'incontro decisivo. Non è da escludere che sia intervenuto uno sponsor portando liquidità fresca.

Aggiornamento (ore 18.40) - In questo momento, Capuano è a colloquio, all'Hotel de la Ville, con il presidente Claudio Mauriello, il direttore sportivo Salvatore Di Somma, e l'amministratore delegato, Alessandro Iuppa.