Ternana, Gallo: "Avellino falcidiato? Capuano bluffa" Il tecnico delle fere non ha lesinato parole d'elogio per il collega, ma sente aria di pre-tattica

Alla vigilia di Ternana - Avellino, parola al tecnico delle fere, Fabio Gallo, che ha convocato 26 calciatori per il match di domani, valido per l'undicesima giornata del girone C di Serie C. "Non so quale sistema di gioco adotterò domani. Sono pronti entrambi (il 3-5-2 e il 4-3-1-2, ndr) ma domani, dopo una piccola rifinitura mattutina, deciderò. Ci sono diversi acciaccati, altri non in perfette condizioni. Domani dovrò stare attento a prendere le decisioni. Turnover? Credo sia un pregio di questo gruppo. Oggi ho parlato con la squadra in modo diverso dal solito. Ho cercato di esaltare questo aspetto, ovvero che loro danno a me grande difficoltà nel fare le scelte. Qui sono tutti titolari perché tutti hanno presenze e minuti. Ho un buon gruppo, a volte si può non parlare di calcio. Di altre cose: rapporti, aspetti morali. Mi piace parlare molto con loro. Non penso che oggi si doveva stare attentissimi all'aspetto tattico. La squadra ha dimostrato di sapere quello che voglio. Una partita dopo l'altra nel giro di due giorni necessita soprattutto di motivazioni." ha esordito l'ex mister dello Spezia, come riportato da ternananews.it. "Capuano? Ha fatto una dichiarazione appena arrivato ad Avellino importante: io mi sono buttato via. Il Capuano allenatore è una persona molto preparata. È un grande tattico. Le sue squadre sono sempre organizzate. L'ho conosciuto quando ho fatto il corso e lui frequentava il master. Da collega vedo che è un allenatore preparato, che sa far muovere le squadre e che incide molto appena arriva. L'altro giorno contro il Bari i primi venti minuti sono stati di un'aggressività incredibile. Il resto, ognuno comunica per quello che ritiene giusto ed è. L'Avellino è una squadra da trasferta, ha attaccanti con gamba bravi a farti male quando gli lasci spazio. Mi aspetto un Avellino aggressivo. Ha già parlato, ha detto che ha assenze e altro. Ci sta. Prova a bluffare, fa parte del gioco. Ma non ci caschiamo" ha concluso Gallo.

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto in apertura, per vedere la conferenza stampa integrale di Fabio Gallo alla vigilia di Ternana - Avellino.