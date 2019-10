Ternana - Avellino 0-1, le pagelle Charpentier, gol e crescita esponenziale. Zullo e Laezza monumentali

Terni - Ternana - Avellino 0-1, le pagelle.

Marcatore: pt 33’ Charpentier.

Ternana (4-3-1-2): Tozzo 6; Parodi 6 (13’ st Mammarella 5.5), Russo 5.5, Suagher 5.5, Celli 5.5; Paghera 6.5, Palumbo 6, Salzano 5.5 (30’ st Partipilo 5.5); Furlan 6.5; Marilungo 5 (13’ st Ferrante 5.5), Vantaggiato 5.5 (25’ st Torromino). A disp.: Marcone, Iannarilli, Diakitè, Proietti, Mucciante, Nesta, Niosi, Damian. All.: Gallo 6.

Avellino (3-5-2): Tonti 5.5; Illanes 6, Zullo 7.5, Laezza 7; Micovschi 6, De Marco 6.5 (37’ st Silvestri sv), Di Paolantonio 6, Karic 6 (1’ st Rossetti 5.5), Parisi 6.5; Charpentier 7.5, Albadoro 6 (17’ st Alfageme 5). A disp.: Pizzella, Abibi, Celjak, Palmisano, Njie, Carbonelli, Evangelista, Petrucci. All.: Capuano 7.

Arbitro: Gualtieri della sezione di Asti 6. Assistenti: Dicosta della sezione di Novara 6; Cubicciotti della sezione di Nichelino 6.

Note: Ammoniti: Karic, Illanes e Palumbo per gioco falloso; Tonti per perdita di tempo. Angoli: 12-3. Recupero: pt 0’; st 4'. Spettatori e incasso non comunicati.