Terni - Ternana – Avellino 0-1, gli spogliatoi.

Ezio Capuano (allenatore Avellino) - “Stasera ho avuto una risposta importante contro una grandissima squadra. Avevamo problemi di formazione, Laezza e Charpentier hanno giocato con infiltrazioni, Micovschi a destra dove i nostri avversari hanno uno dei propri punti di forza. Il gol è nato da uno schema provato più volte in allenamento. Abbiamo studiato questa situazione al video perché loro difendono schiacciati sui calci piazzati. Ci è andata bene. Poi ci hanno tenuto bassi, ma noi abbiamo gestito bene. Probabilmente ho toccato le corde giuste di questo gruppo. L’abbraccio e i gavettoni da parte dei calciatori a fine gara? Il miglior premio per me. Chapeau a questi ragazzi. Vorrei ricordare che abbiamo giocato con sei under. Alla Ternana abbiamo concesso l’ampiezza in orizzontale, sui calci d’angolo abbiamo difeso bene. Ora non vado a dormire perché devo preparare l’allenamento di domani mattina. La partita contro la Reggina è la più importante del campionato. I tifosi? Li ringrazio per essere venuti perché hanno rinunciato al lavoro. Dedichiamo a loro questa vittoria. Io resto tranquillo. Il cammino è ancora lungo. Voglio ricompattare tutti. Ho voluto fortemente Avellino, so di dover pedalare tanto. Mi tengo stretto questa squadra come il mio primo figlio a quattro mesi.”

Walter Zullo (difensore Avellino) - “Eravamo partiti bene già contro il Bari. Oggi abbiamo giocato contro una squadra candidata per la vittoria finale, mi ha fatto davvero una grossa impressione, penso che sia la più forte. Per questo motivo fare risultato qui vale doppio. Speriamo di continuare così, in difesa abbiamo tenuto bene la linea. Sull’occasione di Ferrante alla fine avremmo potuto fare qualcosa di più per evitarla. Un pizzico di fortuna non guasta, la fortuna aiuta gli audaci. La partita è stata tosta. Abbiamo fatto ciò che il mister ci ha chiesto. Abbiamo cercato di essere aggressivi in ogni parte del campo. Stiamo sposando il suo credo. Avanti così senza montarci la testa, però. Non eravamo brocchi prima né fenomeni ora. Ci vuole equilibrio e dobbiamo dare sempre di più. La mia prestazione è stata super? Non posso che godermela dopo aver patito tanto per tornare in campo. Ringrazio la mia famiglia e la mia ragazza per essermi stato vicino quando non potevo giocare e le partite vederle solo in tv.”

Fabio Gallo (allenatore Ternana) - “Per me è difficile commentare una partita di questo tipo. Abbiamo disputato un’ottima gara, a mio avviso. Abbiamo creato tantissimo, ma non concretizzato. Dispiace perché abbiamo preso gol su una punizione, non ricordo altri tiri dell’Avellino, che non ha superato la metà campo. Purtroppo Celli ha perso la marcatura di Charpentier. Nel secondo tempo abbiamo spinto, la partita l’abbiamo fatta sempre. Non si può andare sempre a cento all’ora. L’Avellino si è chiuso nella sua metà campo. Questa è una battuta d’arresto difficile da digerire.”

Michele Russo (difensore Ternana) - “L’Avellino ha giocato con tutti gli uomini dietro la linea della palla. Perdere così fa male. Incassiamo troppi gol (12, ndr): è un dato su cui riflettere e lavorare. Il campionato continua a dimostrare di essere equilibratissimo: non ci sono partite scontate e non può che rappresentare uno stimolo.”