Avellino, è ufficiale: Bucaro sarà avversario dei biancoverdi L'ex allenatore dei lupi è stato ingaggiato da un club del girone C di Serie C

Nel valzer delle panchine nel girone C di Serie C, l'undicesimo esonero stagionale coincide con il ritorno in panchina dell'ex tecnico dell'Avellino, Giovanni Bucaro. La Sicula Leonzio gli ha, infatti, ufficialmente affidato la guida tecnica della prima squadra, penultima in classifica con 6 punti, dopo aver sollevato dall'incarico Vito Grieco. Lo staff tecnico del neo-mister palermitano è composto dall'allenatore in seconda Carlo Ricchetti e dal preparatore dei portieri Vincenzo Di Muro. Accordo sino al termine della stagione. Questo pomeriggio, Bucaro ha diretto il primo allenamento in vista della sfida di domenica in trasferta sul campo della Viterbese.